شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يستقبل سفيري أفغانستان وكازاخستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، السفير الأفغاني المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور شفيق صميم، وسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك آرين، كلا على حدة.

وجرى خلال اللقاءين تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيما دشن أمير منطقة مكة، البرنامج التفاعلي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للاحتفاء باليوم الوطني، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري. وينطلق البرنامج الذي يستمر 7 أيام في جميع مدن ومحافظات المنطقة الثلاثاء القادم في المساجد والجوامع والمكاتب التعاونية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، مقدماً العديد من الأنشطة النوعية الميدانية التي تحقق أهداف الوزارة وتطبيقها في إرشاد أفراد المجتمع وتوعيتهم.

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وتسلّم الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، التقرير السنوي لشرطة المنطقة.

وقدّم أمير مكة ونائبه، شكرهما لرجال الأمن نظير الأعمال التي يقومون بها وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.

وتضمّن التقرير الذي سلمه مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، إحصاءات عن تنفيذ الأحكام، وكذلك الإجراءات التطويرية التي تنفذها شرطة المنطقة في أفرعها بمحافظات المنطقة.