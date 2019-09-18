شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة: التعاون يسهم في تقديم أفضل الخدمات التنموية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أكد محافظ جدة، رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة الأمير مشعل بن ماجد، أهمية بذل الجهود والتعاون بين الجهات المختلفة لضمان تقديم أفضل الخدمات التنموية والصحية والبلدية للمواطنين بما يحقق تطلعات القيادة.

جاء ذلك لدى ترؤسه أمس (الثلاثاء)، اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة، بحضور أعضاء المجلس، إذ استعرضت الشؤون الصحية بجدة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية، وبرامج الوقاية بالتعاون مع جهات الاختصاص، كما اطلع المجلس على برامج التوعوية في المراكز الصحية والتجارية، والفعاليات الرسمية، والأماكن العامة بهدف توعية المجتمع لخفض نسبة السمنة والحد من التدخين، ورفع نسبة الكشف المبكر للأمراض وتقديم الرعاية النفسية الصحية، كما اطلع المجلس على إنجازات الشؤون الصحية لعام 2019. وعَرَض فرع وزارة التجارة والاستثمار بجدة تقريراً أمام محافظ جدة عن أعمال اللجنة الاقتصادية والاستثمارية للعام الجاري، وتطويرها، بالإضافة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل بالأهداف الاقتصادية للمجلس المحلي، وتعزيز وتحفيز البيئة الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، إلى جانب توفير الدعم والتمكين والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين بالمحافظة من خلال التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص. كما تضمن العرض المدن الصناعية الجديدة والمدن الصناعية المنفذة وتحفيز المستثمرين ومعالجة التحديات والمعوقات بالمدن الصناعية، إذ توجد 4 مدن صناعية تحتضن أكثر من 800 مصنع.

من جهتها، عرضت أمانة جدة تقريراً عن عدد المشاريع المقترحة لمعالجة ارتفاع منسوب المياه السطحية في بعض الأحياء، واستكمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار.