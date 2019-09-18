شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يستعرض مشاريع التنمية العمرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً للجنة التنمية العمرانية والمشاريع بمجلس المنطقة. واستعرض الاجتماع سير العمل في مشروعات محافظات المنطقة الجاري تنفيذها، وسبل تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة بما يُسهم في دقة وسرعة الإنجاز.

فيما تسلّم الأمير بدر بن سلطان، التقرير السنوي لأعمال الشؤون الصحية بمحافظة جدة. وتضمن التقرير الذي سلمه له مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، عرضاً عن الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين والمرضى في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة. ويحوي التقرير برامج وخطوات التحول الرقمي الهادفة لتمكين وتسريع تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الحياة، والمشاركة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة. كما اشتمل التقرير على إحصاءات عن المراجعين للمراكز الصحية بالمحافظة لعام 1439هـ، حيث قُدر عددهم بـ1.989.000 مراجع، فيما بلغ العدد 2.330.000 مراجع في العام 1440هـ. وأشار التقرير إلى إنجاز 15 مشروعاً، في حين يجري تنفيذ 31 مشروعاً، وأخرى مطروحة بلغ عددها 40 مشروعاً.