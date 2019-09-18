شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» للمواطنين: احتفلوا برقي بعيداً عن العوائق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة، أنه لن يكون هناك أي عائق أمام تحقيق الاحتفاء بيوم الوطن، داعيةً في الوقت ذاته الجميع للتعبير عن فرحتهم بالوطن بما يناسبه من واقع حضاري يعكس الرقي الذي وصل إليه الوطن وأبناؤه خاصةً في ما يتعلق بالجوانب المرورية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور بجدة، عن الخطة المرورية بمناسبة اليوم الوطني الـ89، التي تهدف لدعم نجاح الاحتفالات، وإخراجها بالشكل الأمثل، وتغطية المحاور والطرق الرئيسية في المحافظة.

وأوضحت إدارة مرور جدة، أنه سيتم تحويل الحركة المرورية في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز ميدان السيف شمالاً وجنوباً على طريق الأمير سلطان، وكذلك تحويل الحركة من إشارة النورس للقادم من الشمال باتجاه الشرق على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، والقادم من الجنوب تقاطع طريق الكورنيش مع طريق صاري باتجاه الشرق، بالإضافة إلى تحويل الحركة من دوار العناني والعودة إلى طريق الأندلس باتجاه الشرق.

وعن التنقلات التي تُستخدم للوصول إلى مواقع الفعاليات والاحتفالات بينت الإدارة، أن هناك وسائل نقل عامة يمكن استخدامها وستكون متواجدة في مواقف المولات التجارية منها: سلطان مول، والأندلس مول، والياسمين مول.