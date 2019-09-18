شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تكشف أدلة تورط إيران في هجوم أرامكو.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة الدفاع أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء الأربعاء حول الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لأرامكو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على أرامكو.

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وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال بمؤتمر صحافي في جدة مساء الثلاثاء، إن «إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو». وأكد لـ«العربية» أنه لا اجتماع عاجلا لمنظمة أوبك.

وأضاف وزير الطاقة، أن «أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر»، موضحاً أن «آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي».

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن «صادرات السعودية النفطية، ودخلها من هذه الصادرات للشهر الحالي لن تتأثر بالاعتداءات».