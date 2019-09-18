، وزير الداخلية يوجِّه بمنح نوط الأمن وراتب شهر لـ8 من منسوبي سجون مكة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وجَّه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمنح نوط الأمن وراتب شهر لثمانية من منسوبي مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة أمس الثلاثاء؛ وذلك نظير إحباطهم محاولة تهريب مخدرات داخل السجون بعدما تم الرفع بهم من قِبل المدير العام للسجون.
وتتلخص الواقعة في أنه قُبض على اثنين من منسوبي إصلاحية العاصمة المقدسة، أحدهما عسكري، والآخر مدني؛ وذلك بعد محاولتهما تهريب مخدرات للنزلاء، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية في حينه، إضافة إلى ثلاثة من النزلاء؛ كانت لهم صلة وثيقة بالقضية. وبلغ مجموع ما تم ضبطه في هذه القضية 507 حبات من الأقراص المحظورة، إضافة إلى 631 جرامًا من مادة الحشيش.
من جانبه، أوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة، اللواء ماجد بن بندر الدويش، أن السجون تباشر تنفيذ الإجراءات العدلية والإدارية وفق الأنظمة في حق المتورطين في مثل هذه القضايا من العاملين. وشدَّد على أن السجون لن تتهاون مع أي شخص يحاول المساس بحزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية للنزلاء والنزيلات، التي تهدف لعودتهم عناصر فعّالة وإيجابية للمجتمع ولذويهم مرة أخرى.
وشكر "الدويش" المكرَّمين خلال استقباله لهم أمس بمكتبه متمنياً لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.
والمكرمون هم:1- الرائد سالم المجنوني. 2- الرائد خالد عبدالإله الحربي. 3- الرائد عاطف عبدالعزيز الأنصاري. 4- الملازم أول عبدالمحسن علي القحطاني. 5- الرقيب أول عبدالرحمن أحمد الشمراني. 6- الرقيب سامي ضيف الله الحميدي. 7- العريف محمد عبدالله الزهراني. 8- العريف مهران عواد المغامسي.
وزير الداخلية يوجِّه بمنح نوط الأمن وراتب شهر لـ8 من منسوبي سجون مكةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-09-18
وجَّه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمنح نوط الأمن وراتب شهر لثمانية من منسوبي مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة أمس الثلاثاء؛ وذلك نظير إحباطهم محاولة تهريب مخدرات داخل السجون بعدما تم الرفع بهم من قِبل المدير العام للسجون.
وتتلخص الواقعة في أنه قُبض على اثنين من منسوبي إصلاحية العاصمة المقدسة، أحدهما عسكري، والآخر مدني؛ وذلك بعد محاولتهما تهريب مخدرات للنزلاء، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية في حينه، إضافة إلى ثلاثة من النزلاء؛ كانت لهم صلة وثيقة بالقضية. وبلغ مجموع ما تم ضبطه في هذه القضية 507 حبات من الأقراص المحظورة، إضافة إلى 631 جرامًا من مادة الحشيش.
من جانبه، أوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة، اللواء ماجد بن بندر الدويش، أن السجون تباشر تنفيذ الإجراءات العدلية والإدارية وفق الأنظمة في حق المتورطين في مثل هذه القضايا من العاملين. وشدَّد على أن السجون لن تتهاون مع أي شخص يحاول المساس بحزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية للنزلاء والنزيلات، التي تهدف لعودتهم عناصر فعّالة وإيجابية للمجتمع ولذويهم مرة أخرى.
وشكر "الدويش" المكرَّمين خلال استقباله لهم أمس بمكتبه متمنياً لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.
والمكرمون هم:1- الرائد سالم المجنوني. 2- الرائد خالد عبدالإله الحربي. 3- الرائد عاطف عبدالعزيز الأنصاري. 4- الملازم أول عبدالمحسن علي القحطاني. 5- الرقيب أول عبدالرحمن أحمد الشمراني. 6- الرقيب سامي ضيف الله الحميدي. 7- العريف محمد عبدالله الزهراني. 8- العريف مهران عواد المغامسي.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
01:33 AM
نظير إحباطهم تهريب 507 حبات مخدِّرة و631 جرامًا من الحشيش
وجَّه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمنح نوط الأمن وراتب شهر لثمانية من منسوبي مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة أمس الثلاثاء؛ وذلك نظير إحباطهم محاولة تهريب مخدرات داخل السجون بعدما تم الرفع بهم من قِبل المدير العام للسجون.
وتتلخص الواقعة في أنه قُبض على اثنين من منسوبي إصلاحية العاصمة المقدسة، أحدهما عسكري، والآخر مدني؛ وذلك بعد محاولتهما تهريب مخدرات للنزلاء، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية في حينه، إضافة إلى ثلاثة من النزلاء؛ كانت لهم صلة وثيقة بالقضية. وبلغ مجموع ما تم ضبطه في هذه القضية 507 حبات من الأقراص المحظورة، إضافة إلى 631 جرامًا من مادة الحشيش.
من جانبه، أوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة، اللواء ماجد بن بندر الدويش، أن السجون تباشر تنفيذ الإجراءات العدلية والإدارية وفق الأنظمة في حق المتورطين في مثل هذه القضايا من العاملين. وشدَّد على أن السجون لن تتهاون مع أي شخص يحاول المساس بحزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية للنزلاء والنزيلات، التي تهدف لعودتهم عناصر فعّالة وإيجابية للمجتمع ولذويهم مرة أخرى.
وشكر "الدويش" المكرَّمين خلال استقباله لهم أمس بمكتبه متمنياً لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.
والمكرمون هم:1- الرائد سالم المجنوني. 2- الرائد خالد عبدالإله الحربي. 3- الرائد عاطف عبدالعزيز الأنصاري. 4- الملازم أول عبدالمحسن علي القحطاني. 5- الرقيب أول عبدالرحمن أحمد الشمراني. 6- الرقيب سامي ضيف الله الحميدي. 7- العريف محمد عبدالله الزهراني. 8- العريف مهران عواد المغامسي.
، وزير الداخلية يوجِّه بمنح نوط الأمن وراتب شهر لـ8 من منسوبي سجون مكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يوجِّه بمنح نوط الأمن وراتب شهر لـ8 من منسوبي سجون مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.