، "البليهشي" رحلة نجاح بالقطاع الخاص.. ومن هنا تم تكليفه أمينًا للمدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من الكفاءات الوطنية الشابة التي شغلت العديد من المناصب القيادية خلال مسيرته

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على تكليف المهندس فهد بن محمد البليهشي أمينًا لمنطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى عمله رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تطوير المدينة المنورة ، وذلك بناءً على طلب وزير البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وتفصيلاً، يعد المهندس البليهشي من الكفاءات الشابة المميزة، حيث حقق نجاحًا ونقلة نوعية في هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، كان أهمها أنسنة المدينة وجادة قباء ووادي العقيق والطريق الرابط بين العزيزية وطريق عروة امتداد طريق الإمام مسلم، إضافة إلى مداخل المدينة المنورة الحديثة، فضلاً عن المهرجانات كالتراث والثقافة وبعض الفعاليات داخل المدينة المنورة.

يُذكر أن "البليهشي" حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية والبكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويُعد من الكفاءات الوطنية الشابة التي شغلت العديد من المناصب القيادية خلال مسيرتها العلمية، حيث شغل وظيفة مدير للمشروعات ونائب لأمين الهيئة، كما كان يعمل في عددٍ من شركات القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، وكذلك في عددٍ من الشركات في دولة اليابان.

وحضر "البليهشي" العديد من الدورات التدريبية في إدارة المشاريع، وإدارة التغيير، والقيادة، وتخطيط المدن، والتخطيط العمراني في معاهد عالمية متخصصة.