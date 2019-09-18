السيناتور غراهام: استهداف أرامكو عمل حربي ويجب ردع إيران

2019-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، أمس الثلاثاء، أن الهجوم على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو عمل حربي، مشددًا على ضرورة ردع إيران عن أعمالها العدوانية.

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وقال ليندسي غراهام: إنه يجب إعادة العمل بسياسة الردع ضد إيران.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية انطلق من جنوب غرب إيران.

وصرح ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، بأن الهجوم على منشأتي النفط شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدرًا من التعقيد والتطور أعلى مما كان يعتقد في بادئ الأمر.