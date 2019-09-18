، الأخضر تحت "16 عامًا" يواجه نظيره السوري بالخبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020

يستهل المنتخب السعودي تحت "16عامًا" مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 بمواجهة نظيره السوري اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

ويأتي الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات عمان، وسورية، وباكستان والتي تستضيف مدينة الخبر منافساتها من 18 سبتمبر الجاري وحتى 22 سبتمبر.

وقد اختار المدير الفني للأخضر المدرب عبدالوهاب الحربي قائمة تتألف من 23 لاعبًا للمشاركة في التصفيات الآسيوية وهي على النحو التالي:

حراسة المرمى : بلال الدواء، مهند اليحيى، نواف شيعان.

خط الدفاع : عبدالله الصويلح ، فواز الحمد ، محمد سليمان ، وليد عياش ، أحمد الجليدان ، عبدالمجيد العنزي ، صالح برناوي ، سويلم المنهالي.

خط الوسط : عبدالله الزيد ، عبدالعزيز العليوة ، فيصل العبدالواحد ، صهيب الزيد ، خالد المطيري ، فواز المطيري ، ناصر البيشان ، رافي حسين ، حسين سفياني.

خط الهجوم :

علي عبد الرؤوف ، مهند براح ، ماجد خليفة .

يُشار إلى أن الأخضر سيواجه أولاً اليوم نظيره السوري ثم يلاقي منتخب الباكستان يوم الجمعة القادم، ويختتم مبارياته في المجموعة الرابعة بملاقاة منتخب عمان يوم الأحد القادم، علمًا بأن جميع مباريات المنتخب السعودي ستُقام عند الساعة (9:20) مساءً، والدخول مجاني.