“Updated” سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019

يبحث الآف من المواطنين بشكل يومي عن سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 18 سبتمبر الجاري، وهو الأمر نفسه بالنسبة لكل الدول العربية، وذلك في ظل التغيرات المستمرة التي تطرأ على سعر الريال السعودي، داخل البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة، حيث يصدر البنك المركزي المصري بيان رسمي بأسعار العملات المختلفة في بداية تعاملات كل صباح، ومن بعدها تبدأ البنوك في التعامل بهذه الأسعار مع المواطنين.

خلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” ستكون على موعد مع جولة سريعة للتعرف على أخر تطورات سعر الريال السعودي في مصر، وكذلك في عدد كبير من الدول العربية، وهذا بالإضافة إلى رصد لتوقعات بعض الخبراء عن حالة الريال السعودي في الأيام المقبلة.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

يشهد السوق المصري حالة من الإستقرار بالنسبة لسعر الريال السعودي داخل البنوك المصرية اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، وهذا على الرغم من كون الجنيه المصري كان قد نجح في التحسن بصورة ملحوظة على مدار الأيام الأخيرة، وظهر هذا بوضوح في تراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية أمامه.

ويمكن للجميع أن يلاحظ بأن سعر الريال السعودي في الفترة الأخيرة في مصر، دومًا ما يشهد تغيرات مستمرة، ونحن رصدنا لكم أسعار صرف الريال السعودي صباح الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:

البنك سعر شراء الريال السعودي سعر صرف الريال السعودي المصرف العربى الدولي 4.345 جنيه للشراء. 4.372 جنيه للبيع. بنك بلوم 4.344 جنيه للشراء. 4.372 جنيه للبيع. بنك عودة 4.344 جنيه للشراء. 4.372 جنيه للبيع. البنك المركزي المصري 4.340 جنيه للشراء. 4.374 جنيه للبيع. اتش اس بى سى HSBC 4.340 جنيه للشراء. 4.370 جنيه للبيع. بنك المشرق 4.332 جنيه للشراء. 4.377 جنيه للبيع. البنك المصرى الخليجى 4.335 جنيه للشراء. 4.370 جنيه للبيع. البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.326 جنيه للشراء. 4.375 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB) 4.321 جنيه للشراء. 4.364 جنيه للبيع.

رصد سعر الريال السعودي في مصر اليوم

يؤكد بعض المتابعين لسوق العملات في السوق المصري، بأن سعر الريال السعودي اليوم في مصر لن تكون مختلفة كثيرًا عما تم ذكره في الجدول التالي، ولكن من المتوقع بأن يكون هناك تحديثات مستمرة لسعر صرف الريال السعودي على مدار اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري.