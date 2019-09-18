قال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر إن “أرامكو” هي أكثر الشركات موثوقية حول العالم. وأضاف الناصر – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء للحديث عن الهجمات – بأن الفترة القصيرة التي تخطت فيها الشركة تبعات الهجوم يؤكد على تفردها وعدم وجود أي شركة أخرى في العالم قادرة على فعل الشيء نفسه.
وأكد أن الضربات التي تعرضت لها أرامكو تجعلها أكثر قوة، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق خلال أقل من 7 ساعات. وكان وزير الطاقة قد أكد خلال المؤتمر عودة الأوضاع في المنشآت التي تعرضت للهجوم إلى ما كانت عليه، كما أكد رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر الرميان أن طرح الشركة لن يتأثر بهذه الأعمال التخريبية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين الناصر: أرامكو تجاوزت الهجوم في فترة قصيرة.. ولا يوجد شركة في العالم قادرة على فعل الشيء نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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