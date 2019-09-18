“الجمارك”: سهلنا إجراءات وصول “آيفون 11” إلى المملكة

قالت الجمارك السعودية إنها عملت على تيسير إجراءات وصول أجهزة آيفون 11 إلى المملكة، وذلك ضمن المجموعة الأولى من أجهزة شركة آبل التي ستصل المملكة من الإصدار الجديد.

وأكدت أنها ساهمت مع الجهات ذات العلاقة بإطلاق أجهزة آيفون 11 في المملكة، من خلال تيسير إجراءات استيرادها وأتمتتها. وأعلنت بعض منافذ بيع الهواتف الذكية في المملكة عن إتاحة الطلب المسبق على جوالات آيفون الجديدة “آيفون 11″ و”آيفون 11 برو” “وآيفون برو ماكس”، اعتباراً من يوم الجمعة الماضي، على أن يبدأ التسليم اعتباراً من الجمعة القادمة 20 سبتمبر.