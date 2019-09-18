الرميان: طرح “أرامكو” لن يتأثر بالأعمال التخريبية وسيجري خلال 12 شهراً من الآن

قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان إن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت الشركة في بقيق وخريص لن توقف استعدادها للطرح العام في السوق.

وأكد الرميان أن طرح أسهم “أرامكو” سيكون في أي وقت خلال الأشهر الاثني عشر القادمة ولن يتأخر بسبب العمل التخريبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ورئيس الشركة أمين الناصر.