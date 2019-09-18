البنيان يرفع شكره للقيادة بعودة إمدادات النفط إلى السوق

أعرب يوسف بن عبدالله البنيان، رئيس مجلس إدارة لجنة مصنّعي البتروكيماويات، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) والرئيس التنفيذي، عن سعادته بالبشرى التي نقلها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للمواطنين وللعالم أجمع؛ بعودة إمدادات النفط إلى السوق لما كانت عليها قبل الاعتداء التخريبي، الذي استهدف معملي شركة (أرامكو) في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال البنيان في بيان: «يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، على القيادة الحكيمة للوطن الغالي، والتوجيهات السديدة للحكومة الرشيدة، والدعم غير المحدود لكل القطاعات العامة والصناعية والخاصة، وتحديدًا صناعة البتروكيماويات في المملكة.

وأضاف البنيان: كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، على موقفه الداعم للصناعات البتروكيماوية لتقليل وتحجيم تأثير انخفاض الإمدادات، والعمل على عودتها إلى مستواها الطبيعي بنهاية شهر سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى التميز والتفوق في إدارة الأزمة، وسرعة استجابة جميع الجهات الحكومية وتكامل أدوارها، واحترافية تعامل شركة (أرامكو)، وكفاءة نظام الطوارئ، والجهود المتصلة من فريق العمل، الأمر الذي ساعد في تجاوز هذه الأزمة، والتأكيد على موثوقية المملكة كمزود عالمي للطاقة، وعامل رئيسي في استقرار السوق العالمية.