جونسون لولي العهد: ندين الهجوم على أرامكو ونبحث الرد عليه بشكل جماعي

تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأدان رئيس الوزراء البريطاني، خلال الاتصال، الهجمات الإرهابية على معملي شركة أرامكو في خريص وبقيق، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب المملكة، وفقًا لقناة العربية.

كما جدد رئيس وزراء بريطانيا التأكيد على أهمية العمل المشترك والرد الجماعي على الهجوم.

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت السبت الماضي، أنَّ فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو»، سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنّه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار (درون)، وتمَّت السيطرة على الحريقين والحدّ من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.