بالصور.. إطلاق مبادرة «خيرات وطن» بالمنطقة الشرقية احتفالًا باليوم الوطني

أعلن مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، عن إطلاقه فعالية «خيرات وطن» بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني الـ «89»؛ وذلك امتدادًا لمشروع «السوق المحلي» التابع للمجلس.

وبين المجلس بمؤتمر صحفي عن إطلاق المشروع بمتابعة أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبتوجيهات من رئيسة مجلس الأمناء الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، مشيراً إلى أن المشروع يأتي بالتعاون مع شركة أرامكو، وضمن فعاليات المنطقة الشرقية في اليوم الوطني.

وأوضح الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، أن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على خيرات الوطن وموارده الطبيعية والزراعية وموروثه الثقافي والشعبي والتأكيد على مسؤولية الحفاظ عليها بالإضافة إلى تعزيز الانتماء ورفع ثقافة المجتمع بالمنتج المحلي.

وأضافت الشمري أن فعالية «خيرات وطن» امتداد لمشروع «السوق المحلي» الذي أطلقه المجلس في نهاية يونيو الماضي بهدف دعم المنتجات المحلية وتنمية وتعزيز القطاع الزراعي ولعرض وترويج ما جادت به مزارع الوطن من خيرات جناها مزارعو الوطن.

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وأكدت أن السوق المحلي قدمته رئيسة مجلس الأمناء الأميرة عبير بنت فيصل لتذليل التحديات التي يواجهها المزارع السعودي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد البيئية وإيجاد وتطبيق أفضل الحلول المبتكرة والمستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية للوصول إلى بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.

وبينت الشمري أنه تم اختيار منتزه «أرامكو البيئي ٣» بالدمام مقراً لإقامة الفعالية لاحتضانه «السوق المحلي» في الفترة الماضية مضيفةً أن المنتزه مقسم لأقسام متنوعة تناسب جميع الاعمار والفئات .

واختتمت بأن بطاقات الدعوة التي تم توزيعها صممت بعناية وبطريقة مميزة بحيث تضم أهم منتج في كل منطقة من مناطق المملكة لتكون رمزاً لخيرات الوطن.