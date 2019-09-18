المعجب يشارك في اجتماع الرابطة الدولية للمدّعين العامّين بالأرجنتين

ترأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ «24» للرابطة الدولية للنواب والمدّعين العامّين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس الذي بدأ أعماله الأحد الماضي.

والتقى المعجب على هامش المؤتمر بالمدعي العام لمدينة بيونس آيرس، وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين فيما يخدم التفاهم المشترك في المجال النيابي، كما اجتمع مع النائب العام الفيدرالي ووزير العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين وتحدث عن التطور اللافت للمملكة في السنوات الأخيرة في جميع المجالات.

وتناول اللقاء، العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين بما يفتح المجال لمزيد من العلاقات في المجال القضائي والنيابي، حيث أشاد المسؤولان الأرجنتينيان بالخطوات التي خطتها المملكة في القضاء على آفة الإرهاب والجريمة والفساد والاتجار بالبشر، متطلعين إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن والاستفادة من تجارب المملكة الناجحة في هذا المجال، وفي نهاية اللقاء أبديا رغبتهما في التعاون وتبادل الزيارات والخبرات في المجال القضائي والنيابي.