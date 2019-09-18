نائب الرئيس الأمريكي يجدد الدعم للسعودية ويؤكد: جاهزون للرد على المعتدين

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده جاهزة ومستعدة للدفاع عن حلفائها، موجهًا أصابع الاتهام لإيران في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف معملين لشركة «أرامكو» في بقيق وخريص.

وبحسب تقرير لصحيفة «ذي هيل» الأمريكية ـ ترجمته «عاجل» ـ كرر بنس تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقوف أمريكا مع المملكة في مواجهة هذا العدوان.

وقال بنس في بداية خطاب بمؤسسة للتراث: «في أعقاب هذا الهجوم غير المبرر، أعدكم بأننا مستعدون وجاهزون للدفاع عن مصالح حلفائنا، لا ترتكبوا خطأً بهذا الشأن».

كما قال بنس: « يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية»، لكنه أوضح أن « مجتمع الاستخبارات الأمريكي يعمل على تأكيد التفاصيل».

وتابع بنس: «نقوم بتقييم جميع الأدلة، ونحن نتشاور مع حلفائنا»، مضيفًا أن ترامب، الذي يقوم بحملة انتخابية على الساحل الغربي، سيحدد أفضل مسار للعمل.

Advertisements

وقال نائب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن الحلفاء، مضيفًا: «إذا كانت إيران مسؤولة عن الهجوم فسيكون ذلك هو الأحدث في سلسلة من عمليات التصعيد التي تقودها طهران».

وعدد بنس أمثلة على سلوك إيران المزعزع للاستقرار، مشيرًا إلى دعم إيران للمتمردين الحوثيين في اليمن وانتهاكها لمستويات تخصيب اليورانيوم التي حددتها الاتفاقية النووية لعام 2015، والتي انسحبت منها واشنطن العام الماضي.

وأكد بنس أن «حملة الضغط القصوى التي قامت بها إدارة ترامب على إيران ناجحة». وقال: «إذا نفذت إيران هذا الهجوم الأخير للضغط على الرئيس ترامب للتراجع ، فسوف تفشل».



أخبار ذات صلة:

واشنطن توفد وزير خارجيتها إلى المملكة لبحث سبل الرد على هجمات أرامكو