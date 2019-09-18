البرلمان العربي يتبنى مقترحًا سعوديًا بتضمين استخدام الدرونز في قانون مكافحة الإرهاب

وافق اتحاد البرلمان العربي، على مقترح تقدَّم به عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد بن حمود العنزي، تضمَّن تعديلًا على القانون العربي لمكافحة الإرهاب.

ويشمل التعديل فقرة تقضي بأن استخدام الطائرات المسيّرة «الدرونز»، يُعد عملًا إرهابيًا طالما كان استخدامها بغرض ارتكاب أعمال عدائية، أو انتقامية ضد المنشآت الاقتصادية، أو الحيوية، أو الأفراد، أو ممتلكاتهم .

وتبنى الاتحاد البرلماني العربي، مقترح العنزي خلال الاجتماعات التحضيرية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة في العاصمة الأردنية عَمَّان، وتعد الإضافة المشار إليها لهذا التشريع العربي المهم، سبقًا تشريعيًا عربيًا، ويؤكد في الوقت ذاته إدانة قانونية صريحة للهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة، التي تعرضت لها المملكة مؤخرًا.