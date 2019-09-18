الإرياني: تصريحات أردوغان بشأن استهداف منشآت نفطية بالسعودية تبرير للعمل الإرهابي

هاجم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية تصريحات الأخير بشأن استهداف معملين تابعين لأرامكو.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد الإرياني أن تصريحات أردوغان بشأن استهداف معامل شركة أرامكو النفطية السعودية، اعتساف للحقائق، ومحاولة تبرير للعمل الإرهابي الجبان.

وأشار إلى أن الرئيس التركي يقوم باستغلال الأحداث في اليمن؛ لتصفية حسابات إقليمية، وإبعاد الأنظار عن الطرف الحقيقي الذي يقف خلف الهجوم.

وكان أردوغان، قد أثار غضب كثيرين حول العالم بتصريحه عن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط «أرامكو» في بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية.

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وفنّد الأمير عبدالرحمن بن مساعد -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- تناقضات أردوغان في مواقفه، ووصفه بـ«الكذاب».

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية استجاب لدعوة الرئيس هادي لمساندة الحكومة الشرعية والجيش والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بعد قرابة 7 أشهر من اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة وزحفها لمحافظة عدن.

وتابع: كنا ننتظر من الرئيس التركي إدانة واضحة للجرائم اليومية التي ترتكبها المليشيا الحوثية بدعم إيراني منذ 5 أعوام بحق اليمنيين من قتل ونهب وتدمير وتخريب ممنهج لكل مقومات الحياة واعتقال للسياسيين والإعلاميين والناشطين، والذي خلّف مئات آلاف من القتلى والجرحى وملايين النازحين والمشردين.