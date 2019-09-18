وفاة وإصابة 7 طلاب بحرث جازان

توفي طالبان وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم مع مركبة آخرى، وذلك أثناء عودتهم من الدوام، في المرحلة الثانوية بمدرسة المروة بمحافظة الحرث، والتي تم نقلها إلى إسكان الحصمة بنظام التوأمة. وفي التفاصيل، أن الطلاب أثناء عودتهم من المدرسة إلى قراهم الواقعة في محافظة الحرث، اصطدمت مركبتهم بأخرى، مانتج عنه وفاة 2، وإصابة 5 آخرين، يدرسون بالمراحل الدراسية الثلاث.

وطالب عدد من أولياء الأمور بإعادة المدارس لمحافظة الحرث، تجنبا للحوادث المأساوية المتكررة، وإيجاد مطبات على طريق الحرث الحصمة، وخاصة مثلث أم الشعنون، وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في جازان، بيشي الصرخي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة بلاغا عن وجود حادث تصادم بالقرب من قرية أم الشعنون التابعة لمحافظة الحرث، وأن في موقع الحادث 4 حالات، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرق وجدت بالموقع شخصا محتجزا داخل السيارة حالته الصحية حرجة، وبعد تخليصه من قبل الدفاع المدني تم نقله إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج.