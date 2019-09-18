توجهات وطموح

يحمل ملتقى «التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية»، أهدافا تنموية متميزة لتحفيز مستفيدي الضمان الاجتماعي من النساء والرجال القادرين على العمل والاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش، وذلك بتزويدهم بالأدوات اللازمة لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم‪.

إن أهداف الملتقى تتعدى حدوده الزمانية والمكانية، لتشكل في واقعها تجسيدًا للتوجهات التنموية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن الملتقى يجسد تلك التوجهات من جهة ويفتح آفاقًا من العمل والشراكات الطموحة وتحفيز قطاعات التنمية بالمنطقة في تعزيز برامج التمكين ومساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا.

إن تلك الآمال التي يحملها قطاع التنمية لرسم معالم التمكين على الحياة الاجتماعية، ستكون واقعًا من خلال منظومة العمل عبر مسارات التوظيف، والتدريب أو التأهيل، إلى جانب دعم الأعمال الريادية بالتنسيق بين مكاتب الضمان الاجتماعي ومركز التنمية الاجتماعية، وكذلك جمعيات البرّ الخيرية ولجان التنمية الأهلية، ومؤسسات الدولة المانحة والداعمة لبرامج الإقراض.

إن الدعم الدائم التي تحظى به قطاعات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، ينعكس إيجابًا على أدائها في كافة المجالات، ولعلّ رعاية أمير المنطقة بالنيابة لفعاليات الملتقى، خير تأكيد على ذلك، مما تجعلنا جميعا كمنظمين ومشاركين في الملتقى أمام تحد أكبر في الظهور بهذا الملتقى بما يتسق مع أهدافه ويحقق كافة التطلعات.

مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان

المهندس أحمد بن محمد القنفذي