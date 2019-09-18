6 أهداف لإقرار إستراتيجية مؤسسة الحبوب

بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس إستراتيجية المؤسسة العامة للحبوب، يأتي انطلاقا من حرص القيادة الحكيمة على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا.

وأشار إلى أن إستراتيجية المؤسسة العامة للحبوب تغطي قطاع الحبوب ومتطلبات الأمن الغذائي بصورة عامة وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرامج الإستراتيجية الداعمة لها، وفي مقدمتها إستراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها التي سبق إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وإسناد مهمة الإشراف على تنفيذها للمؤسسة العامة للحبوب.

من جانبه، أوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، أن الإستراتيجية تتناول إعادة صياغة وبلورة الدور المستقبلي للمؤسسة من خلال الدراسة المقارنة والتحليلية وصولا إلى وضع إستراتيجية عامة للمؤسسة تأخذ في الحسبان الأثر المؤسسي والأثر الاقتصادي والأثر على التشغيل وبناء القدرات، وبيّن أن هذه الإستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة، من أهمها تصميم هيكل تنظيمي فعال ومرن وتطوير القوى العاملة المتخصصة والحفاظ عليها واعتماد حلول تقنية متقدمة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات ضمان شفافية وموثوقية البيانات وحوكمة فعالة للقطاع.

- تصميم هيكل تنظيمي فعال ومرن

- تطوير القوى العاملة المتخصصة والحفاظ عليها

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- اعتماد حلول تقنية متقدمة

- تعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات

- ضمان شفافية وموثوقية البيانات

- حوكمة فعالة للقطاع