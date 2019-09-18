جمعيات ولجان أهلية تؤهل الشباب والفتيات وتدعم مشاريعهم

أخذت العشرات من المؤسسات واللجان الأهلية والجمعيات الخيرية في منطقة جازان على عاتقها المشاركة مع الجهات الحكومية في تمكين شباب وفتيات الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وذلك بتدريبهم ودعم مشاريعهم.

أثر الشبابية.. جمعية واعدة في بناء الشخصية

تشارك جمعية أثر الشبابية بمحافظة أبو عريش في «ملتقى التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية، وتسعى الجمعية التي تأسست منتصف عام 1439 من خلال الملتقى، إلى التعريف بهويتها ورؤيتها، وتهدف الجمعية إلى بناء شخصية الشباب بناء متكاملا في ضوء القيم الإسلامية وترسيخ الانتماء الوطني لدى الشباب. وكانت الجمعية قد أطلقت برنامجا متخصصا للتدريب في بناء الشخصية، وهو «لقاء أثر الشبابي» الذي استهدف شباب المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث استفاد من البرنامج التدريبي 60 شابا.

التنمية الأسرية بصبيا.. تهب الأسر عوامل النجاح

تشارك جمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا في الملتقى، وتسعى إلى مواكبة أهدافه من خلال ترسيخ مفهوم الأمان الأسري والحياة الزوجية المستقرة، ونظمت الجمعية عددا من البرامج والدورات شملت معرض الأمان الأسري والمقبلين على الزواج، وغرس القيم لدى الأبناء وبيوت رمضانية، وتأهيل المستشارين الأسريين والتعامل مع المشكلات الأسرية والتعامل مع المراهقين استفاد منها 840 مستفيدا.

التنمية بحاكمة أبوعريش.. برامج تدريبية لفئات المجتمع

تستثمر جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش رؤيتها من خلال العمل المتقن، لتحقيق مشاركة فاعلة ومتميزة في الملتقى، وتُعرف الجمعية زوار الملتقى بأهدافها التنموية في المساهمة في تنمية الموارد البشرية واستثمارها، لتحقيق التنمية المجتمعية وغرس روح المواطنة وتعزيز المشاركة المجتمعية للمؤسسات والأفراد، ورفع مستوى الوعي. ونفذت الجمعية دورات تأهيلية لتدريب الشباب شملت «ابدأ مشروعك» ودورة «ثقافة العمل الحر»، حيث استفاد منها 45 شابا بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.

بر الداير.. برامج اجتماعية للتمكين المجتمعي

تمثل مشاركة جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الداير في الملتقى، فرصة مميزة للتعريف برؤيتها في التميز وتمكين المجتمع من خلال برامج تنموية مبتكرة وخدمات اجتماعية نوعية بجودة عالية وشراكات فاعلة لخدمة المجتمع المحلي.

ونفذت الجمعية بالتعاون مع شركة أرامكو «مبادرة أرامكو السعودية» لزراعة وإنتاج البن، من خلال دعم مزارعي البن، حيث وصلت المبادرة على مرحلتها الثالثة، وبلغ عدد المستفيدين 145 مستفيدا، منهم 30 مستفيدا من مستفيدي الضمان الاجتماعي. كما نفذت الجمعية مشروع «دلوني» بالشراكة مع مؤسسة الراجحي الخيرية في برنامج تمكين للمشاريع الصغيرة، واستفاد منها 135 مستفيدا، منهم 10 مستفيدين من مستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى جانب برنامج التمويل الأصغر للمشاريع متناهية الصغر بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، حيث يتاح البرنامج لعدد من فئات المجتمع ممن تنطبق عليهم الشروط، واستفاد منه 10 مستفيدين، منهم مستفيدان اثنان من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

بر الريث.. خطط مستقبلية للاكتفاء والتنمية

تشارك جمعية البر الخيرية في محافظة الريث في ملتقى التمكين الاجتماعي، للتعريف بأهدافها ورؤيتها في أن تكون جمعية خيرية رائدة ومميزة. ويمثل عمل الجمعية وسعيها لتأهيل الأسر المحتاجة أهم أهدافها التي تسعى إلى تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المختصة لإكساب المتدربين من أبناء الأسر المهارات اللازمة، ونقلهم من الرعاية إلى التنمية والاكتفاء وتحويلهم على أسر منتجة تحت شعار «لا للرعاية نعم للاكتفاء والتنمية».

تنمية عياش.. خطوات رائدة في تنمية الموارد البشرية

تقدم لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بعيّاش التابعة لمحافظة أبوعريش عرضا متميزا لبرامجها من خلال مشاركتها في الملتقى، وتسعى اللجنة إلى الريادة على المستوى المحلي ببرامج نوعية هادفة تلبي حاجات المجتمع. ونفذت اللجنة دورة الأمن السيبراني للرجال ضمن برنامج «هوايتي شباب منتج» استفاد منها 35 متدربا، إلى جانب العديد من الدورات التأهيلية للنساء شملت دورة المكياج بمشاركة 25 متدربة، ودورة الحرف اليدوية بمشاركة 28 متدربة، ودورة الديكوباج بمشاركة 30 متدربة، ودورة صناعة العطور بمشاركة 30 متدربة.

بر مركز الحكامية.. تنوع برامج التمكين يعزز الريادة

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قدمت جمعية البرّ الخيرية بمركز الحكامية التابع لمحافظة أحد المسارحة حزمة من البرامج في مجال التمكين، منها برامج تأهيل وتدريب الأسر المنتجة والتي تنوعت لتشمل مشروع التمويل الذكي، وتضمن دورات في الخياطة والتطريز والتجميل والتغليف والنحت بمشاركة 7 متدربات، إلى جانب مشروع أيادينا الأول وتضمن دورات في إدارة وتسويق المشاريع، وبلغ عدد المستفيدات 76 مستفيدة. كما شملت برامج الجمعية مشروع أيادينا الثاني، حيث شاركت 17 متدربة في دورة إدارة التسويق الفعال، فضلا عن مشروع ليستغنوا، حيث شهد دورات متخصصة في تأسيس المشاريع وإدارتها بمشاركة 49 مستفيدة، وكذلك مشروع الكسب الطيب وتضمن دورات في مهارات التسويق الفعال والتسعير وعرض المنتجات وفن التعامل مع العملاء بمشاركة 30 متدربة، إلى جانب برامج لتأهيل وتدريب الأسر المنتجة بمشاركة 180 أسرة. وتشارك الجمعية بفاعلية في ملتقى «التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية» الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، حيث تهدف الجمعية للتعريف ببرامجها في مجال التمكين الاجتماعي.

جمعية البر بساحل الجعافرة.. تطور برامجها لتدريب المستفيدين

طورت جمعية البر الخيرية بساحل الجعافرة التابع لمحافظة صبيا برامجها الخيرية والاجتماعية سعيا لتحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة من خلال التأهيل والتدريب لأبناء المستفيدين وزيادة الموارد المالية.

وتستثمر الجمعية مشاركتها الحالية في ملتقى التمكين الاجتماعي، للتعريف بأهداف الجمعية ورؤيتها في تحقيق الريادة في العمل الخيري والتنمية المجتمعية.

وكانت الجمعية قد أسهمت عبر جملة من البرامج التدريبية في تدريب الفتيات على الخياطة والمكياج والتجميل، إلى جانب تدريب أبناء المستفيدين على استخدام الحاسب الآلي، حيث استفاد من تلك الدورات والبرامج نحو 60 مستفيدا ومستفيدة.

بر هروب.. أهداف متنوعة للمشاركة في الملتقى

رسمت جمعية البر الخيرية بمحافظة هروب، أهدافا اجتماعية متنوعة لمشاركتها في الملتقى للتعريف بأهداف الجمعية ورؤيتها.

جمعية رواد العمل التطوعي.. ريادة وخطوات للتأهيل

حرصت جمعية رواد العمل التطوعي بمنطقة جازان على المشاركة الفاعلة في الملتقى للتعريف ببرامجها وجهودها في مجال التدريب والتأهيل. وتبرز العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الجمعية لخدمة الشباب والفتيات وشملت مجالات في تعليم الحرف اليدوية لذوي الاحتياجات الخاصة، وورشة عمل فن الديكور وفن الطباعة الحرارية والطباعة على القماش، وورشة عمل الديكوباج والرسام الصغير، وكيف تحدد مشروعك المناسب، وتسعى الجمعية من خلال برامجها الاجتماعية إلى الوصول بالأسر المستفيدة إلى مراحل الكسب والاعتماد المالي والاكتفاء بمواردها الذاتية.

لجنة تنمية مزهرة.. برامج نوعية ودورات مهارية

نشطت اللجنة في مجال تمكين المستفيدين وتأهيلهم من خلال دورات وبرامج نوعية شملت، دورة بازار الأسر المنتجة الأول بمشاركة 400 أسرة، ودورة فن التجميل والمكياج بمشاركة 45 متدربة، ودورة تأهيلية في تنفيذ المبادرات بمشاركة 200 متدربة، ودورة اللغة الإنجليزية بمشاركة 40 متدربة، وكذلك دورة تطوير الذات بمشاركة 45 متدربة، ومشروع تأهيل قيادات العمل المؤسسي بمشاركة 35 متدربة، وبرنامج مرسم غراس واستفادت منه 35 متدربة.

كما قدمت اللجنة دورات مهنية في الخياطة استفادت منها 30 متدربة وفن التجميل بمشاركة 80 متدربة، وفي مجال الطباعة بمشاركة 7 متدربات، إلى جانب صناعة العطور والبخور بمشاركة 30 متدربة، ودورة صناعة الطفل المبدع بمشاركة 60 متدربة، ودورة في تعلم الحاسب الآلي من الصفر للاحتراف بمشاركة 15 متدربة، فضلا عن تقديم قروض للأسر المنتجة استفادت منها 57 مستفيدة. كما شملت الدورات التدريبية دورة فن خدمة العملاء بمشاركة 35 متدربا، والتسويق الفعال بمشاركة 40 متدربا، والتسويق الإلكتروني بمشاركة 35 متدربا، وصناعة الفل والكادي بمشاركة 25 متدربا.

تنمية وادي جازان.. تزويد الشباب بالمهارات

أسهمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش في برامج التمكين الاجتماعي من خلال عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية شملت دورات في كيف تبدأ مشروعك الصغير، ودلوني على السوق، وفن التعامل مع العملاء، ومبادئ الادخار، ومهنتي مستقبلي. واستفاد نحو 550 شابا وفتاة من تلك الدورات التدريبية، التي عززت أهداف اللجنة في تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للحياة العملية، وتنويع البرامج التنموية وتنمية الموارد البشرية. وتمثل مشاركة اللجنة في «ملتقى التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية» فرصة مثالية لعرض برامج اللجنة في مجال التمكين.