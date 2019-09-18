93 مدرسة لبوابة المستقبل بعسير

وأكد الجوني أن تدشين المرحلة الجديدة يأتي في إطار التطوير الذي تشهده المنطقة بقيادة أميرها الأمير تركي بن طلال، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى التوسع في توظيف التقنية لخدمة العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعلم، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جهتها أوضحت مديرة البوابة بتعليم المنطقة فاطمة فروان، أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل 93 مدرسة، منها 50 مدرسة للبنين، و43 مدرسة للبنات، وصولا إلى إيجاد بيئة تعليمية إلكترونية محفزة في عمليات التعلم، تواكب تطورات العصر.
يذكر أن «بوابة المستقبل» من ضمن البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم للتحول نحو التعليم الرقمي، واتخذت من الطالب والمعلم محورًا أساسيًا في سعيها إلى خلق بيئة تعليمية جديدة.
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