برنامج تفاعلي لتحصين الشباب من الفكر المتطرف

دشن مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، البرنامج التفاعلي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للاحتفاء باليوم الوطني بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري.

وينطلق البرنامج الثلاثاء المقبل ويستمر 7 أيام في جميع مدن ومحافظات المنطقة في المساجد والجوامع والمكاتب التعاونية وحلق تحفيظ القرآن الكريم.

ويقدّم البرنامج العديد من الأنشطة النوعية الميدانية. ويسعى البرنامج للتأكيد على ضرورة لزوم الجماعة والسمع والطاعة وتعزيز دور المسجد في ترسيخ الشعور بالمسؤولية والمواطنة، كذلك تحصين الشباب من الفكر المتطرف.

جائزة الاعتدال

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، في مؤتمر صحفي بجامعة الملك عبدالعزيز عن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للعام 2019.

وتعد الجائزة أحد أهم الجوائز المحفزة لتعزيز قيم الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف بجميع أشكاله داخليا وخارجيا، حيث تعد جائزة الاعتدال الأولى في هذا المجال، والتي تعد رافدا من الروافد المؤكدة لنهج المملكة المتبنى للفكر الوسطي المعتدل منذ نشأتها مبينة الجهود الحثيثة في استئصال الأفكار المتطرفة ومحاربتها بكل الطرق والوسائل وتعزيز قيم الاعتدال وتطبيقاته في شتى المجالات. يذكر أن جائزة الاعتدال في دورتها الثانية للعام 2018، تُوّج بها الدكتور محمد عبدالكريم العيسى.

ونبعت فكرة جائزة الاعتدال من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما ومنهجه الدائم «لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي».

استقبال

استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، سفير كازاخستان لدى المملكة بيريك آرين. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل السفير الأفغاني المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي شفيق صميم. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

تقرير

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، أمس، التقرير السنوي لشرطة المنطقة. وتضمّن التقرير الذي سلمه لهما مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، إحصاءات عن تنفيذ الأحكام، وكذلك الإجراءات التطويرية التي تنفذها شرطة المنطقة في أفرعها بمحافظات المنطقة.

أهداف الجائزة

- إبراز الصورة الحقيقية للمملكة في مجال الاعتدال

- دعم الجهود في مجال الاعتدال

- تشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال

- زيادة مستوى الوعي حول أهمية الاعتدال في كافة مجالات الحياة

- دعم وإبراز الجهود الرائدة للأفراد والجماعات أو الهيئات والمؤسسات