محمد بن عبدالعزيز يدشن ملتقى التمكين

يدشن مساء اليوم أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز، انطلاقة ملتقى «التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية»، والذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جازان.

تحقيق رؤية 2030

أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، أن الملتقى يأتي مواكبًا ومتسقًا مع التوجهات التنموية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وسعيها إلى تمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي وبما يحقق رؤية 2030، مشيرا إلى أن برامج التمكين تعمل على مساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل، مضيفا أن تلك البرامج تستهدف الفئة العمرية بين 18 و59 عامًا من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الأساسيين أو التابعين القادرين على العمل واللائقين طبياً، مشيدا بالرعاية الكريمة من قبل أمير منطقة جازان بالنيابة ودعمه الدائم لكافة قطاعات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مما ينعكس إيجابًا على أدائها بكل المجالات، متمنيا أن يحقق الملتقى أهدافه في خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا.

اندماج في سوق العمل

بين مدير المكتب الرئيس للضمان الاجتماعي بجازان رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى نايف حكمي، أن قطاع التنمية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة يحمل آمالاً عريضة من خلال الملتقى لبلورة توجهات الوزارة وتحقيق أهدافها من خلال السعي إلى تحفيز النساء والرجال من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم القادرين منهم على العمل حسب نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة من الاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش، وذلك بتزويدهم بالأدوات اللازمة لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، مضيفا أن العمل جارٍ حاليا من قبل اللجان المنظمة لضمان نجاح الملتقى واستقطاب المستفيدين من الأسر الضمانية للمشاركة في الملتقى والاستفادة من برامج التمكين المتاحة عبر مسارات التوظيف والتدريب أو التأهيل ودعم الأعمال الريادية.

تمكين 6136 أسرة

بين الحكمي بأنه خلال عام 1440، تم تمكين 6136 أسرة ضمانية عن طريق الجهات الممكنة بالتكامل مع المكاتب والوحدات الضمانية بالمنطقة البالغ عددها 15 كالآتي:

-1 توظيف عدد 845 من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم، منهم 41 من المعاقين

-2 تدريب وتأهيل عدد 3.140 من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم، منهم 326 معاقا

-3 دعم ريادي لعدد 2.151 من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم، منهم 214 معاقا

مبادرة وطنية

أكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى عبده راجحي، أن الملتقى يشهد تنوعًا متميزًا من خلال الأركان والمعارض التي تقدمها الجهات الراعية للملتقى، مشيرا إلى تخصيص صالة لعرض مشاريع الأسر المنتجة وقاعة متخصصة للتدريب، مبينا أن الملتقى سيشهد عروضًا مصاحبة للتعريف برؤيته وأهدافه.

الممكنون خلال عام بجازان

- 6136 أسرة ضمانية

- توظيف 845

- 41 معاقا

- تدريب وتأهيل 3.140

- 326 معاقا

- دعم ريادي لـ 2.151

Advertisements

- 214 معاقا

أبرز فعاليات الملتقى

- أركان للجهات الراعية

- معارض فنية

- صالة لعرض مشاريع الأسر المنتجة

- إقامة سبع دورات تدريبية على مدى يومين

- عروض مصاحبة للتعريف برؤية وأهداف الملتقى

أبرز الدورات التدريبية المنفذة

- اليوم الأول:

حدد فكرة مشروعك المنفذ: معهد ريادة الأعمال

ثقافة العمل الحر المنفذ: بنك التنمية الاجتماعية

الإرشاد المهني المنفذ: صندوق تنمية الموارد البشرية

- اليوم الثاني:

دورة تعريفية عن معهد ريادة الأعمال الوطني

ابدأ مشروعك المنفذ: بنك التنمية الاجتماعية

الثقافة العمالية المنفذ: مركز طاقات

مهارات البيع والتسويق الحديث المنفذ: الغرفة التجارية