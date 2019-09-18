أمير نجران يكرم المشاركين في خدمة الحجاج

كرّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة أمس، قادة ومديري الجهات المشاركة في حج 1440، على نجاحهم وتميزهم في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من اليمن، عبر منفذ الوديعة.

فخر واعتزاز

أعرب أمير المنطقة عن فخره واعتزازه بكل المشاركين في الحج، قائلا «اليوم وكل يوم.. أنا كلي فخر واعتزاز بكم، والعالم يغبطنا بكم وبجهودكم المشرفة، وعطاءاتكم المخلصة، فقد بذلتم الكثير في سبيل خدمة الدين، امتثالا لأمر الله تعالى، ثم تحقيقا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي لا تألو جهدا في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم أجمع، وبالأخص ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين».

خدمة ضيوف الرحمن

ثمّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز الجهود التي بذلت لإنجاح مهام استقبال وتوديع الحجاج، وقال «وحان اليوم أن نقول لكم بكل حق وحقيقة، حيث كنتم واجهة مشرّفة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الوديعة، ورعايتهم في حدود منطقتنا، وحتى عودتهم. كل في مجاله، العسكريون والمدنيون، والمتطوعون، والإعلاميون.

وأكد أن النجاح الذي يتحقق في الحج، أمر نابع عن استشعار جميع المشاركين وعموم المواطنين بحجم رعاية القيادة الحكيمة وعنايتها بشؤونه، وقال «إن جهودكم هذه كانت جزءا من النجاح الذي تحقق في موسم الحج، رغم أن النجاح أمر طبيعي لطالما توفر أمران؛ دعم القيادة، ووجود المخلصين».

قيادة حكيمة

بيّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أن عناية قيادة هذه الدولة المباركة بخدمة الإسلام والمسلمين، وقال «نحن على هذه الأرض المباركة، نحمد الله أن سخر لنا قيادة جعلت خدمة الإسلام والمسلمين في طليعة أولوياتها، فيحق لنا أن نفخر بهكذا قيادة، وهكذا وطن. فوطننا حاضن لأعظم المقدسات، وعلى أرضه نزل أعظم كتاب، ومن أرضه نبعت أعظم رسالة، وإن أركان الإسلام لا تتم إلا على أرضها وهو حج بيت الله الحرام.

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جهود مباركة

أكد مدير عام جوازات المنطقة، اللواء سليمان صالح السليمان، ومدير شرطة المنطقة، اللواء سعيد محمد أبوذيبة، أن ما بذلوه منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية في خدمة ضيوف الرحمن واجب ديني ثم وطني، وإن أكبر حافز ودافع لبذل هذا العطاء، هو دعم القيادة وإشرافها على الحج، ومتابعة أمير المنطقة لشؤون الحجاج القادمين عبر منفذ الوديعة.

دعم سخي

نوّه أمين المنطقة، حمد حسين عيبان، بالدعم الذي تسخى به القيادة الرشيدة وتتلقاه الجهات المدنية والخدمية لتنفيذ مهامها وخططها تجاه حجاج بيت الله الحرام، مبيّنًا أن هذا الدعم لم يترك مجالاً لتقصير أي جهة عن أداء واجبها.

واجب الإعلام

نيابة عن الإعلاميين، أكد مدير محطة تلفزيون نجران، علي بن زينان، أن العناية العظيمة من لدن الدولة المباركة، تجاه ضيوف الرحمن، والجهود التي تبذلها كل الجهات، مثّلت لدى الإعلاميين مشهدًا عظيمًا، يحتم نقله عبر كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبث رسالة سامية صافية صادقة صحيحة عن المملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.