تركي بن طلال يزور جناحي جامعتي خالد وبيشة

كما زار الأمير تركي بن طلال، جناح جامعة بيشة المشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في أبها بالتعاون مع إمارة المنطقة، تحت شعار «البيئة والتنمية المستدامة في عسير».
واطلع على جهود الجامعة في المجالات البيئية، واستمع إلى شرح عن أبرز البحوث العلمية التي تشرف عليها الجامعة في هذا المجال.
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