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تركي بن طلال يزور جناحي جامعتي خالد وبيشة

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زار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، جناح جامعة الملك خالد المشارك بالمعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة، المقام حاليا في أبها. واطلع خلال الزيارة على أعمال مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية التابع للجامعة، مشيدًا بالدور الذي تقدمه الجامعة بشكل عام في مختلف المجالات ودورها الفعال في المنطقة.

كما زار الأمير تركي بن طلال، جناح جامعة بيشة المشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في أبها بالتعاون مع إمارة المنطقة، تحت شعار «البيئة والتنمية المستدامة في عسير».

واطلع على جهود الجامعة في المجالات البيئية، واستمع إلى شرح عن أبرز البحوث العلمية التي تشرف عليها الجامعة في هذا المجال.


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