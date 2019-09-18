أمير الباحة يستقبل قادة التعليم

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بمجلس الإثنينية الأسبوعي، قادة التعليم بالمنطقة بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بالباحة. وألقى الأمير حسام كلمة أشار فيها إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من اهتمام ورعاية بالتعليم، ليؤكد إيمانهم بدور التسلح بالعلم والمعرفة لتحقق مؤسساتنا التعليمية أهدافها التربوية والعملية. وقال «يجب علينا أن نقف سداً منيعاً ضد الأبواق الهدامة وأن نكون مصلحين في أنفسنا ومجتمعنا، وأن نحذر طلابنا وطالباتنا مما يرصد لهم أعداء دوت الخليج وتوعيتهم وتبصيرهم وغرس مفاهيم الوطنية الصادقة في قلوبهم».



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