جامعة جازان تنهي لمساتها لأوبريت الأهالي الوطني



تنهي جامعة جازان وضع اللمسات الأخيرة على الأوبريت الوطني «طموحنا حد السماء»، الذي سيعرض في حفل أهالي المنطقة الذي تنظمه الجامعة بمناسبة اليوم الوطني، ويقام تحت رعاية كريمة من أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، مساء الإثنين المقبل على المدرج المفتوح بالمدينة الجامعية. وأوضح عميد شؤون الطلاب عثمان حكمي أن العمادة وبتوجيهات مدير الجامعة مرعي حسين القحطاني، بدأت استعداداتها ومنذ وقت مبكر لتنظيم احتفال أهالي جازان بهذه المناسبة الوطنية المجيدة بمشاركة عمادة خدمة المجتمع وخمس إدارات داخل الجامعة، إلى جانب استقبالها للمئات من طلبات التطوع من طلبة الجامعة الراغبين في نيل شرف المساهمة في تنظيم هذا الحدث الكبير لأهالي منطقة جازان. وأكد الحكمي، أن الجامعة بمنسوبيها وطلبتها تشرف بتنظيم هذا الحدث الكبير الذي يجسد ثقة أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز في شباب وشابات المنطقة وقدرتهم على إدارة وتنظيم هذه المناسبة الوطنية الخالدة. من جهته، أوضح المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق، أن جامعة جازان تعمل على تنظيم وإخراج هذه المناسبة بما يليق بمنجزات وطننا، مضيفا أن الأوبريت يحمل اسم «طموحنا حد السماء» التي قالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أحد تصريحاته الشهيرة. وأوضح محرق أن كاتب نص الأوبريت هو الشاعر أحمد السيد عطيف، ومن ألحان الفنان صالح خيري، وأداء الفنان أحمد قصيري، والفنان موسى معيدي، وتشرف عليه عمادة شؤون الطلاب والإدارة العامة للعلاقات والإعلام.

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