جاء ذلك بعد وقوف مراقبي الأراضي ولجنة التعديات على إحداثات وتعديات في الأراضي الحكومية بمركز ثلوث المنظر بحي الطوارف، وقد تمت إزالتها بمعدات البلدية بتواجد قوة أمنية من شرطة ثلوث المنظر، وتمت إزالة خزانات مياه خرسانية وأسوار حجر وشبوك حديدية وعقوم ترابية، وتمت استعادة أراض بمساحة تقدر 600 ألف م2.
كانت هذه تفاصيل خبر استعادة 600 ألف متر بثلوث المنظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.