استعادة 600 ألف متر بثلوث المنظر

أزالت بلدية محافظة بارق ولجنة التعديات الإحداثات في الأراضي الحكومية بمركز ثلوث المنظر بحي الطوارف. بتوجيه من محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، ومتابعة من أمين منطقة عسير وليد الحميدي، وبإشراف من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، وبتواجد قوة أمنية من شرطة ثلوث المنظر.

جاء ذلك بعد وقوف مراقبي الأراضي ولجنة التعديات على إحداثات وتعديات في الأراضي الحكومية بمركز ثلوث المنظر بحي الطوارف، وقد تمت إزالتها بمعدات البلدية بتواجد قوة أمنية من شرطة ثلوث المنظر، وتمت إزالة خزانات مياه خرسانية وأسوار حجر وشبوك حديدية وعقوم ترابية، وتمت استعادة أراض بمساحة تقدر 600 ألف م2.