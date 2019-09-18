مشروعات تعليمية جديدة و 4 جسور لفك اختناقات طرق هروب

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، عددا من المشروعات البلدية والخدمية أمس بمحافظة هروب، وذلك خلال جولته التفقدية التي قام بها للمحافظة. وتمثلت المشاريع في تحسين وتطوير محافظة هروب، ومشروع تحسين دوارات الذهب والخنجر والكتاب، والمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الصناعية، وتطوير وادي هروب، حيث تم تنفيذ مطل وادي هروب، وتركيب أكثر من 250 عمودا لإنارة الوادي والأحياء المجاورة، وتدشين المرحلة الأولى لاستراحة البلدية، والمرحلتين الأولى والثانية من مشروع سفلتة وإنارة أحياء الرقاد والدهماء، ومشروع سفلتة وإنارة جبل منجد الأعلى والأسفل.

4 جسور

وضع الأمير محمد بن عبدالعزيز حجر الأساس لمشروعات 4 جسور على طرق هروب، والصهاليل، وطريق الحقو -هروب- العزيين، بتكلفة إجمالية بلغت 29,451,673 ريالا، واستكمال طريق الحمرة، ووضع حجر الأساس لـ7 أبراج تعليمية للبنين والبنات في هروب والصهاليل ومنجد بتكلفة إجمالية بلغت 107,141,935 ريالا، ومشروع الرعاية الفوليك بهروب، ومشروع الوقف الخيري الاستثماري للجمعية الخيرية، ومشروع البراري السياحي بقرية أم العيد، وتجول في مواقع المشروعات المنفذة، والسياحية، بحضور وكيل الإمارة عبدالله المديميغ، وعدد من المسؤولين.

لقاء الأهالي

التقى الأمير محمد بن عبدالعزيز مشايخ وأهالي محافظة هروب، واستمع إلى مطالب المواطنين. وأكد أن مطالب المواطنين تحظى باهتمامه، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في تلمس احتياجاتهم، مؤكدا متابعة أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر، وتوجيهاته الدائمة لتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم.