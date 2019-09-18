السعودية | ولي العهد يبحث مع نائب رئيس مجلس إدارة “سامسونج” فرص الاستثمار في السعودية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:43 صباحًا, 18 سبتمبر 2019 م التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة اليوم نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات جاي يونغ لي.

وتناول اللقاء فرص الاستثمار في المملكة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتشييد والطاقة والمدن الذكية وفرص التعاون الكبيرة بين المملكة ومجموعة سامسونغ.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري ، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج ون بيو هونج.

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