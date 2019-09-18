2019-09-18

الشيخ صباح يعود إلى الكويت قريبًا بعد الفحوصات الطبية

متابعات الخليج 365 - متابعة

استقبل الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت، أمس، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وبحسب تقارير كويتية، شهد اللقاء الاطمئنان على صحة أمير الكويت ونقل رئيس مجلس الأمة تمنيات النواب والشعب الكويتي له بدوام الصحة والعافية.

وقال مرزوق الغانم: إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر سيعود إلى البلاد في القريب العاجل سالمًا معافى بعد فحوصات طبية في الولايات المتحدة تكللت بالنجاح.