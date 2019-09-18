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الشيخ صباح يعود إلى الكويت قريبًا بعد الفحوصات الطبية
متابعات الخليج 365 - متابعة
استقبل الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت، أمس، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب تقارير كويتية، شهد اللقاء الاطمئنان على صحة أمير الكويت ونقل رئيس مجلس الأمة تمنيات النواب والشعب الكويتي له بدوام الصحة والعافية.
وقال مرزوق الغانم: إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر سيعود إلى البلاد في القريب العاجل سالمًا معافى بعد فحوصات طبية في الولايات المتحدة تكللت بالنجاح.
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