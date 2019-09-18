بومبيو يصل المملكة خلال ساعات

2019-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو سيصل إلى المملكة خلال ساعات.

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وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد أكد أن بومبيو سيتوجه الثلاثاء إلى المملكة للتباحث في الرد الأمريكي على الهجمات التي استهدفت معملي النفط التابعين لشركة أرامكو، يوم السبت الماضي.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أمريكي قوله: إن صواريخ عابرة استخدمت في الهجوم على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو.

وقال: إن الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية مصدرها إيران.