رومانيا تدين بشدة الاعتداء التخريبي على معملين تابعين لشركة أرامكو

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (بوخارست) أدانت وزارة الخارجية الرومانية وبشدة اليوم الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو يوم السبت الماضي. أدانت وزارة الخارجية الرومانية وبشدة اليوم الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو يوم السبت الماضي. وأعربت الخارجية الرومانية في بيان لها عن دعمها وتضامنها الكاملين للمملكة قيادة وشعبا, مؤكدة على أن هذا العدوان غير مقبول وينتهك القانون الدولي ويشكل تهدياً حقيقياً للاستقرار الإقليمي والعالمي جراء المساس بأمن الطاقة العالمي.



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