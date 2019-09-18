شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ونائب رئيس «سامسونج» يبحثان فرص الاستثمار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء) في مكتبه بجدة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات جاي يونغ لي. وتناول اللقاء فرص الاستثمار في المملكة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتشييد والطاقة والمدن الذكية وفرص التعاون الكبيرة بين المملكة ومجموعة سامسونغ. حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج ون بيو هونج.



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