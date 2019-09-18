شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة المؤسس تحتفل باليوم الوطني في المربع.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تُنظِّم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ89 غداً (الأربعاء)، في فرع المكتبة بالمربع في مدينة الرياض، يتضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات المستوحاة من القيم التاريخية والحضارية، والنتائج الوطنية التي أرساها وأحدثها تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

ويُقام الاحتفال للسيدات والأطفال من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء في قاعة الأنشطة بالمكتبة، وتشتمل القاعة على عدة أركان تساهم في اكتساب المعرفة والمعلومات والمهارات الفنية، وتنمية جانب الإبداع لدى الأطفال، منها ركن «خيرات بلادي» الذي يتعرف الطفل فيه على بعض منتجات الوطن، وركن «باقة زهور» حيث يتدرب الطفل على التعبير عن حبه لوطنه بإهداء الزهور التي سيزينها بنفسه، وفي ركن «أصنع علمي بنفسي» يقوم الأطفال بطباعة شعار المملكة، ويهدف ركن «أبدع في صنع حقيبتي» لتشجيع الطفل على الإبداع والابتكار بتلوين حقيبته القماشية بالألوان التي يختارها، ويكتب عليها اسمه وعبارات تدل على حب الوطن، وفي ركن «وطني تاج رأسي» يصنع الطفل تاجه بنفسه ويقوم بتشكيل شعار المملكة، وتم تخصيص ركن للتصوير بعنوان «أنا ووطني» تُلتقط فيه صور شخصية للطفل، ثم يتجه لركن «إطار صورتي من صنع يدي» ويقوم بتزيين إطار لصورته من الخامات المتنوعة ويحتفظ بها ذكرى للاحتفال باليوم الوطني 89.

وتمتد الأركان الترفيهية والتفاعلية خارج القاعة بإعداد ركن «موسوعة بلادي»، ليتعرف الطفل من خلاله على معالم بلاده ويقوم بلصق المعالم في الأماكن الناقصة على خريطة مصممة خصيصاً لذلك، وفي ركن تحت عنوان «رسالة حب لأبطال الحد الجنوبي» لوحة جماعية تتيح للطفل كتابة رسالة إلى أبطال الحد الجنوبي، ليستشعر أهمية دورهم البطولي وأهمية الأمن والأمان في وطننا الحبيب.

كما تم إنشاء خيمة شعبية مستلهمة من التراث بديكوراتها ومحتوياتها مفتوحة على القاعة، تحتوي على أركان للأعمال اليدوية مثل صنع الإكسسورات، وعمل سبحة من الخرز لتعليقها على الهاتف الجوال، وركن للألعاب الشعبية، وركن نقش الحنا، ويتم تقديم ضيافة للسيدات تشمل القهوة والتمر والكليجا والمعمول وغيرها من المأكولات الشعبية، ويتضمن برنامج الحفل أنشطة مسرحية تتمثل في عرض فيلم عن المملكة، وعرض أزياء لمناطق المملكة، وأداء العرضة النجدية بشكل جماعي للأطفال.