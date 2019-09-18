السعودية | محمد بن سلمان يبحث مع مسؤولي سامسونغ فرص الاسثمار

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يبحث مع مسؤولي سامسونغ فرص الاسثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة اليوم نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونغ للإلكترونيات جاي يونغ لي. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس". وتناول اللقاء فرص الاستثمار في المملكة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتشييد والطاقة والمدن الذكية وفرص التعاون الكبيرة بين المملكة ومجموعة سامسونع. حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، و المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان و الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج ون بيو هونج.

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