- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تفاعلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان مع خبر "الخليج 365"، عن معاناة طالبات إحدى المدارس الثانوية من مبنى المدرسة المتهالك على حد وصفهن، وتذبذب الكهرباء فيه.
وقالت الهيئة بجازان: تم رصد الخبر، وستتوجه مندوبة فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان لزيارة المدرسة غداً بإذن الله، للوقوف على وضعها ورفع تقرير ومخاطبة مدير عام التعليم.
وكان قد طالب أولياء أمور طالبات ثانوية أسماء بنت سعيد في العارضة شرق منطقة جازان بسرعة نقل بناتهم إلى مدرسة مهيَّأة للعملية التعليمية؛ نظراً إلى أن المدرسة المستأجَرة الحالية ضيقة، ولا تتوافر بها المياه وعدد من الخدمات، وتشكل خطراً كهربائيّاً عليهن.
وفي هذا الصدد، أوضح يحيى عطيف المتحدث باسم تعليم جازان لـ"الخليج 365" أن المبنى من المباني المستأجَرة التي يتم الاستفادة منها حالياً وفق إجراءات ومتابعة من قِبل لجان خاصة بهذا الأمر لتيسير العمل، وتقديم الخدمات اللازمة.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 01:01 AM
مندوبة فرع الهيئة ستتوجه لزيارة المدرسة غداً للوقوف على وضعها
تفاعلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان مع خبر "الخليج 365"، عن معاناة طالبات إحدى المدارس الثانوية من مبنى المدرسة المتهالك على حد وصفهن، وتذبذب الكهرباء فيه.
وقالت الهيئة بجازان: تم رصد الخبر، وستتوجه مندوبة فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان لزيارة المدرسة غداً بإذن الله، للوقوف على وضعها ورفع تقرير ومخاطبة مدير عام التعليم.
وكان قد طالب أولياء أمور طالبات ثانوية أسماء بنت سعيد في العارضة شرق منطقة جازان بسرعة نقل بناتهم إلى مدرسة مهيَّأة للعملية التعليمية؛ نظراً إلى أن المدرسة المستأجَرة الحالية ضيقة، ولا تتوافر بها المياه وعدد من الخدمات، وتشكل خطراً كهربائيّاً عليهن.
وفي هذا الصدد، أوضح يحيى عطيف المتحدث باسم تعليم جازان لـ"الخليج 365" أن المبنى من المباني المستأجَرة التي يتم الاستفادة منها حالياً وفق إجراءات ومتابعة من قِبل لجان خاصة بهذا الأمر لتيسير العمل، وتقديم الخدمات اللازمة.
، "حقوق الإنسان" تتفاعل مع تقرير "الخليج 365" عن معاناة مدرسة بنات "عارضة جازان" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "حقوق الإنسان" تتفاعل مع تقرير "الخليج 365" عن معاناة مدرسة بنات "عارضة جازان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.