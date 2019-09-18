، "حقوق الإنسان" تتفاعل مع تقرير "الخليج 365" عن معاناة مدرسة بنات "عارضة جازان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مندوبة فرع الهيئة ستتوجه لزيارة المدرسة غداً للوقوف على وضعها

تفاعلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان مع خبر "الخليج 365"، عن معاناة طالبات إحدى المدارس الثانوية من مبنى المدرسة المتهالك على حد وصفهن، وتذبذب الكهرباء فيه.

وقالت الهيئة بجازان: تم رصد الخبر، وستتوجه مندوبة فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان لزيارة المدرسة غداً بإذن الله، للوقوف على وضعها ورفع تقرير ومخاطبة مدير عام التعليم.

وكان قد طالب أولياء أمور طالبات ثانوية أسماء بنت سعيد في العارضة شرق منطقة جازان بسرعة نقل بناتهم إلى مدرسة مهيَّأة للعملية التعليمية؛ نظراً إلى أن المدرسة المستأجَرة الحالية ضيقة، ولا تتوافر بها المياه وعدد من الخدمات، وتشكل خطراً كهربائيّاً عليهن.



وفي هذا الصدد، أوضح يحيى عطيف المتحدث باسم تعليم جازان لـ"الخليج 365" أن المبنى من المباني المستأجَرة التي يتم الاستفادة منها حالياً وفق إجراءات ومتابعة من قِبل لجان خاصة بهذا الأمر لتيسير العمل، وتقديم الخدمات اللازمة.

