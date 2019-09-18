، "بومبيو" يتوجه للسعودية للتباحث في الرد على استهداف منشآت أرامكو النفطية ،

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توجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، إلى السعودية لدراسة كيفية الرد على قصف منشآت نفطية تقول واشنطن إن طهران تقف وراءه، وفق ما أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.
وتفصيلاً، صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن وزير الخارجية مايك بومبيو توجه إلى السعودية بهدف "التباحث" بشأن "الرد" الأمريكي على هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية سعودية.
وقال "بنس" خلال كلمة في "هيريتدج فاونديشن" إن وزير الخارجية "سيتوجه إلى السعودية اليوم لمناقشة ردنا".
وأضاف :"يبدو من المؤكد أن إيران كانت وراء هذه الهجمات"، وتابع "كما قال الرئيس، لا نريد حرباً مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدة".
وأكد "نحن جاهزون واصبعنا على الزناد، ومستعدون للدفاع عن مصالحنا وعن حلفائنا في المنطقة، يجب ألا يكون لدى أحد شك في ذلك".
وأعلن مسؤول أمريكي الثلاثاء لوكالة الأنباء الفرنسية طالباً عدم الكشف عن اسمه أن واشنطن متأكدة من أن الصواريخ التي استهدفت السعودية جاءت من إيران، وقد استخدمت في الهجوم صواريخ عابرة.
وقال إن الإدارة الأمريكية تعمل حالياً على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي وخصوصاً الأوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.
وأكد المسؤول أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لديها القدرة على تحديد الجهة التي أطلقت منها الصواريخ، إلا أنه رفض الكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقت.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 12:41 AM
نائب الرئيس الأمريكي قال إننا مستعدون للدفاع عن مصالحنا وحلفائنا في المنطقة
توجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، إلى السعودية لدراسة كيفية الرد على قصف منشآت نفطية تقول واشنطن إن طهران تقف وراءه، وفق ما أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.
وتفصيلاً، صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن وزير الخارجية مايك بومبيو توجه إلى السعودية بهدف "التباحث" بشأن "الرد" الأمريكي على هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية سعودية.
وقال "بنس" خلال كلمة في "هيريتدج فاونديشن" إن وزير الخارجية "سيتوجه إلى السعودية اليوم لمناقشة ردنا".
وأضاف :"يبدو من المؤكد أن إيران كانت وراء هذه الهجمات"، وتابع "كما قال الرئيس، لا نريد حرباً مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدة".
وأكد "نحن جاهزون واصبعنا على الزناد، ومستعدون للدفاع عن مصالحنا وعن حلفائنا في المنطقة، يجب ألا يكون لدى أحد شك في ذلك".
وأعلن مسؤول أمريكي الثلاثاء لوكالة الأنباء الفرنسية طالباً عدم الكشف عن اسمه أن واشنطن متأكدة من أن الصواريخ التي استهدفت السعودية جاءت من إيران، وقد استخدمت في الهجوم صواريخ عابرة.
وقال إن الإدارة الأمريكية تعمل حالياً على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي وخصوصاً الأوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.
وأكد المسؤول أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لديها القدرة على تحديد الجهة التي أطلقت منها الصواريخ، إلا أنه رفض الكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقت.
، "بومبيو" يتوجه للسعودية للتباحث في الرد على استهداف منشآت أرامكو النفطية ،
المصدر : الخليج 365
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