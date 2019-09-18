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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بجدة اليوم نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات جاي يونغ لي.
وتناول اللقاء فرص الاستثمار في المملكة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتشييد والطاقة والمدن الذكية، وفرص التعاون الكبيرة بين المملكة ومجموعة سامسونج.
حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج ون بيو هونج.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 12:41 AM
تناول اللقاء فرص الاستثمار في المملكة في مجالات التكنولوجيا والصناعة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بجدة اليوم نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات جاي يونغ لي.
وتناول اللقاء فرص الاستثمار في المملكة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتشييد والطاقة والمدن الذكية، وفرص التعاون الكبيرة بين المملكة ومجموعة سامسونج.
حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج ون بيو هونج.
، ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات ،
المصدر : الخليج 365
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