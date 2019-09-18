، "أخضر كرة الطاولة" يتأهل لمونديال 2020 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى بطولة العالم ( كوريا 2020 )، بعد أن حقق الترتيب 11 على مستوى منتخبات آسيا لأول مرة في تاريخ الطاولة السعودية.
وحل الأخضر في المرتبة 11 بعد أن كسب في أولى مبارياته في التصفيات نظيره الفلبين بنتيجة 3-2، وتغلب على منتخب مكاو بنتيجة 3-0، وتصدر مجموعته في دور المجموعات، ثم خسر في ثالث مبارياته من المنتخب الهندي بنتيجة 3-1، ليعود ويكسب أوزباكستان بنتيجة 3-2، والتغلب على المنتخب البحريني بنتيجة 3-1.
من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، أن ما تحقق اليوم يأتي بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - وبجهود اللاعبين والجهازين الإداري والفني وبالعمل المتواصل من القائمين على لجنتي المنتخبات واحتراف اللاعبين والتطوير، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي يسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية، مقدماً شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 11:54 PM
تأهل المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى بطولة العالم ( كوريا 2020 )، بعد أن حقق الترتيب 11 على مستوى منتخبات آسيا لأول مرة في تاريخ الطاولة السعودية.
وحل الأخضر في المرتبة 11 بعد أن كسب في أولى مبارياته في التصفيات نظيره الفلبين بنتيجة 3-2، وتغلب على منتخب مكاو بنتيجة 3-0، وتصدر مجموعته في دور المجموعات، ثم خسر في ثالث مبارياته من المنتخب الهندي بنتيجة 3-1، ليعود ويكسب أوزباكستان بنتيجة 3-2، والتغلب على المنتخب البحريني بنتيجة 3-1.
من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد، أن ما تحقق اليوم يأتي بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - وبجهود اللاعبين والجهازين الإداري والفني وبالعمل المتواصل من القائمين على لجنتي المنتخبات واحتراف اللاعبين والتطوير، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي يسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية، مقدماً شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.
، "أخضر كرة الطاولة" يتأهل لمونديال 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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