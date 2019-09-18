محمد بن مسعود - الدمام - بارك سامي الجابر، اللاعب والمدرب ورئيس نادي الهلال السابق، لجماهير ناديه الفوز على الاتحاد والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا. وغرّد الجابر قائلاً: "قمة آسيوية ممتعة برعاية كبار آسيا الزعيم والاتحاد .. ألف مبروووووك للزعيم الذي كان ولا يزال يحاول إعادة كرتنا لقمة القارة الآسيوية. ‏وتابع :"هاردلك للاتحاد وجماهيره .. مبروك للقيادة الرياضية وأعتقد أن دعم الممثل الوحيد للسعودية مطلب لتمكينه من تحقيق اللقب باسم الوطن". "الجابر": "الهلال" يحاول إعادة الكرة السعودية لقمة "آسيا" محمد السيّد الخليج 365 2019-09-17 بارك سامي الجابر، اللاعب والمدرب ورئيس نادي الهلال السابق، لجماهير ناديه الفوز على الاتحاد والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا. وغرّد الجابر قائلاً: "قمة آسيوية ممتعة برعاية كبار آسيا الزعيم والاتحاد .. ألف مبروووووك للزعيم الذي كان ولا يزال يحاول إعادة كرتنا لقمة القارة الآسيوية. ‏وتابع :"هاردلك للاتحاد وجماهيره .. مبروك للقيادة الرياضية وأعتقد أن دعم الممثل الوحيد للسعودية مطلب لتمكينه من تحقيق اللقب باسم الوطن". Advertisements 17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 11:17 PM بارك سامي الجابر، اللاعب والمدرب ورئيس نادي الهلال السابق، لجماهير ناديه الفوز على الاتحاد والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا. وغرّد الجابر قائلاً: "قمة آسيوية ممتعة برعاية كبار آسيا الزعيم والاتحاد .. ألف مبروووووك للزعيم الذي كان ولا يزال يحاول إعادة كرتنا لقمة القارة الآسيوية. ‏وتابع :"هاردلك للاتحاد وجماهيره .. مبروك للقيادة الرياضية وأعتقد أن دعم الممثل الوحيد للسعودية مطلب لتمكينه من تحقيق اللقب باسم الوطن". ، "الجابر": "الهلال" يحاول إعادة الكرة السعودية لقمة "آسيا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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