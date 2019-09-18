أبشر للتوظيف|| التقديم على وظيفة جندي في قوات أمن المنشآت وشروط التقديم

يكثر البحث عن موقع أبشر للتوظيف والذي يقدم بشكل دوري وظائف للمواطنين السعوديين، في مختلف المجالات، وهي تقدم من قبل وزارة الداخلية السعودية، وتضع قواعد وشروط للتقدم على الوظيفة، ووضع نظام أبشر تطويرات عديدة لخدمة المواطنين وسهولة البحث عن الوظائف ويقدم الموقع بشكل عام العديد من الخدمات الأخرى بجانب التوظيف، مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية وإمكانية الاعتراض عليها، والتقدم على خدمات أخرى دون الذهاب إلي أي مكان، مثل الجوازات والإقامات والمرور، والتفويض والاستعلام عن الهوية والإقامة، فهو قدم ما يزيد عن 160 ألف خدمة منذ ظهوره.

أبشر للتوظيف والوظائف المتاحة

قامت وزارة الداخلية السعودية بإنشاء موقع أبشر، وهو موقع خدمي يتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات، ومنها الوظائف العسكرية وسد عجز الوظائف الخالية، ويقوم المتقدم بتقديم طلب توظيف على الوظائف المقدمة بسهولة، ولكن بعد موافقة شروط الوظيفة، ويقوم الموقع بتحديث بياناته الوظيفية بشكل مستمر، أما عن الوظائف الحالة المتاحة في موقع أبشر للتوظيف، فقد تم فتح باب التقديم على وظيفة جندي في قوات أمن المنشأت، ويغلق باب التقديم في 20/1/1441 ويتم التقديم الإلكتروني على http://jobs.moi.gov.sa/ ورقم الوظيفة هو 497.

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شروط التقديم في وظائف قوات أمن المنشأت

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وضعت وزارة الداخلية السعودية شروط معينة للتقدم على الوظيفة وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسيه، ويستثنى من ذلك من كان خارج البلاد مع خدمة والده.

حسن السير والسلوك والسمعة الحسنة للمتقدم.

أن يمتلك المتقدم هوية وطنية سارية.

ويمكنكم بشكل عام التسجيل في أبشر للتوظيف، لمتابعة كافة الوظائف التي تعرض بشكل دوري.