||الجديد هنا|| أحدث ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين الهلال في صدارة الترتيب بعد الجولة الثالثة

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أخر ترتيب لجدول الدوري السعودي للمحترفين، الذي يتابعه الملايين في المملكة وفي كافة البلدان العربية، لقوة المنافسة فيه فهو ثاني أغلى مسابقة في قارة أسيا،حيث تقدر القيمة السوقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ب 473,70 مليون يورو، ويعتبر نادي الهلال أكثر الأندية حصولاً على اللقب، حيث توج بالقب 15 مره وحل وصيفاً 13 مره.

انتهت الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بتصدر الهلال لجدول المسابقة، بعد أن حصد 7 نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها، وهو نفس رصيد النصر 7 نقاط، ولكن الهلال يتصدر بفارق الأهداف عن النصر .

جدول ترتيب فرق الدوري السعودي بعد مباراة الجولة الثالثة

قائمة الشرف للفرق الحاصلة على لقب الدوري السعودي