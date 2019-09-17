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أقمار اصطناعية ترصد تحضير إيران لطائرات مسيرة وصواريخ قبل هجوم أرامكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مسؤولين في البنتاجون، بأن الأقمار الاصطناعية الأمريكية رصدت قيام إيران بتحضير طائرات مسيرة وصواريخ قبيل الهجمات على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو السبت الماضي.
وفي وقت سابق، أكد مصدر مطلع لـ CNN أن تقييم المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الهجوم على معملي النفط التابعتين لشركة أرامكو السبت الماضي، يُرجح أنه جرى تنفيذه بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع مُنخفض، مدعومة بطائرات بدون طيار (درونز)، انطلقت من قاعدة إيرانية تقع قرب الحدود العراقية.
وقال المصدر في تصريحات إلى CNN: إن تقييم الرياض وواشنطن يظهر أن هناك احتمالية كبيرة حول أن الصواريخ المدعومة بـ”الدرونز” تم إطلاقها من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق.
وتابع أن المسار كان عبر إرسال الصواريخ فوق العراق وجعلها تلتف فوق الكويت وصولًا إلى منشأتي النفط السعوديتين لإخفاء مصدر إطلاقها، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها الإشارة إلى أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة، خصوصًا اليمن.
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