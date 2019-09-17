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قرقاش: مؤتمر وزير الطاقة السعودي بعث رسائل الثقة والمسؤولية
أكد أن المملكة تتعامل مع تصعيد خطير بكل صبر وحكمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، على مؤتمر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والذي عقده في جدة، مساء أمس الثلاثاء.
وأكد قرقاش أن المملكة تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة، وهذا شأن الدول المسؤولة، لافتًا إلى أن مؤتمر وزير الطاقة جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية.
وتابع قرقاش: من الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركًا.
وحمل وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بشرى من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعودة إمدادات البترول إلى السوق لما كانت عليه.
وأكد وزير الطاقة أن إنتاج النفط عاد إلى الوضع الطبيعي، موضحًا أن أرامكو ستفي بالتزاماتها النفطية من المخزونات لديها.
وكشف أن أرمكو تستعد للطرح الأول بغض النظر عن الهجوم الإرهابي الذي حدث، مشددًا على أن العدوان لا يشكل استهدافًا للمملكة فحسب بل سيمتد أثره على الاقتصاد العالمي مثلما حدث في الأسواق المالية.
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