2019-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برامج سند محمد بن سلمان حالات دفعات مبادرة سند الزواج، إحدى مبادرات البرنامج.

وأكد البرنامج أنه تم صرف الدفعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من عطاء سند الزواج، فيما تبقت الدفعة الأخيرة في مرحلة التحقق من الأهلية.

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ويأتي برنامج سند الزواج امتدادًا لما يقدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من مبادرات مجتمعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعرفي لمختلف الفئات، وذلك سعيًا منه إلى تعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال المبادرات التي تأخذ بعين الاعتبار الطموحات المُستقبلية لصناعة أثر مستدام.

وكان البرنامج قد أعلن عن مبادرة “سند الزواج” كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن تزامنًا مع انطلاقته، ويجري العمل الآن على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا في مجالات متعددة.

وشمل عطاء برنامج سند محمد بن سلمان المستفيدين في جميع مناطق المملكة، إذ كانت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث عدد المستفيدين، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التي تليها، فيما توزعت المراتب المتبقية على مختلف مناطق المملكة.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي من خلال مبادراته المختلفة، حيث يحرص على تقديم محتوى معرفي كجزء من إجراءات التقديم. وفيما يتصل بمبادرة “سند الزواج” استفاد معظم المتقدمين عليها من دورة الوعي المالي التي تعتبر عنصرًا أساسيًّا في التقديم.